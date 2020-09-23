В Китае за сутки выявили 28 новых носителей коронавируса

В Китае за сутки выявили десять активных и 18 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Новые завозные случаи зафиксированы в Гуандуне, Сычуани, Тяньцзине, Шаньдуне и Хэнани.

В настоящее время в Китае подтверждено 168 случаев коронавируса, в том числе три тяжёлых.

Ещё 6864 человека остаются под медицинским наблюдением.

Всего за время пандемии в КНР выявили 85 307 случаев COVID-19, 4634 пациента скончались.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на сессии Генассамблеи ООН призвал отвергать любые попытки политизировать COVID-19.