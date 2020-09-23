В Китае за сутки выявили 28 новых носителей коронавируса
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Новые завозные случаи зафиксированы в Гуандуне, Сычуани, Тяньцзине, Шаньдуне и Хэнани.
В настоящее время в Китае подтверждено 168 случаев коронавируса, в том числе три тяжёлых.
Ещё 6864 человека остаются под медицинским наблюдением.
Всего за время пандемии в КНР выявили 85 307 случаев COVID-19, 4634 пациента скончались.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на сессии Генассамблеи ООН призвал отвергать любые попытки политизировать COVID-19.