Мадуро обвинил Трампа в использовании ГА ООН для предвыборной агитации

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трампа использовал площадку Генассамблеи ООН для предвыборной агитации.

«Кандидат в президенты, которого зовут Дональд Трамп, использовал особую и уникальную трибуну ООН, чтобы выступить в качестве кандидата, для оскорблений и нападок», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Мадуро, Трамп своим видеообращением в рамках ГА ООН «оскорбил и атаковал» Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО, Парижское соглашение по климату и Совет по правам человека.

Ранее Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь отверг обвинения Трампа, касающиеся коронавируса.