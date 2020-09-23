Мадуро обвинил Трампа в использовании ГА ООН для предвыборной агитации
«Кандидат в президенты, которого зовут Дональд Трамп, использовал особую и уникальную трибуну ООН, чтобы выступить в качестве кандидата, для оскорблений и нападок», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Мадуро, Трамп своим видеообращением в рамках ГА ООН «оскорбил и атаковал» Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО, Парижское соглашение по климату и Совет по правам человека.
Ранее Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь отверг обвинения Трампа, касающиеся коронавируса.