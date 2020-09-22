Генсек ООН призвал за 100 дней прекратить огонь в конфликтах мира

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооружённых конфликтах за 100 дней.

«Когда разразилась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить этот призыв в жизнь к концу этого года. У нас есть ровно 100 дней», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «во время пандемии есть только один победитель в конфликте: сам вирус».

Также Гутерреш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 обнажила хрупкость мира.

Он отметил, что ООН за 75 лет своего существования справилась с главной своей задачей — предотвращением третьей мировой войны.