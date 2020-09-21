Генсек ООН заявил о продемонстрированной пандемией хрупкости мира

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 обнажила хрупкость мира.
Генсек ООН заявил о продемонстрированной пандемией хрупкости мира
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня у нас избыток многосторонних вызовов и дефицит многосторонних решений», — сказал он.

По его словам, пандемия коронавируса обнажила хрупкость мира. Бороться с этим, по его мнению, можно только сообща.

«Нам нужен инклюзивный многосторонний подход с привлечением гражданского общества, городов, бизнеса, местных властей и молодёжи», — добавил он.

Ранее Гутерреш назвал главное достижение в истории организации.

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