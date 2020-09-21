Генсек ООН заявил о продемонстрированной пандемией хрупкости мира
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня у нас избыток многосторонних вызовов и дефицит многосторонних решений», — сказал он.
По его словам, пандемия коронавируса обнажила хрупкость мира. Бороться с этим, по его мнению, можно только сообща.
«Нам нужен инклюзивный многосторонний подход с привлечением гражданского общества, городов, бизнеса, местных властей и молодёжи», — добавил он.
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