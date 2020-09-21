Генсек ООН назвал главное достижение в истории организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация за 75 лет своего существования справилась с главной своей задачей — предотвращением третьей мировой войны.

«Понадобились две мировых войны и ужасы холокоста, чтобы мировые лидеры смогли прийти к международному сотрудничеству и верховенству права. Это сотрудничество дало результат. Третью мировую войну, которую так многие боялись, удалось предотвратить», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в современной истории ещё не было столь длительного периода без военной конфронтации между крупнейшими державами.

«Это главное достижение, которым могут гордиться государства-участники и которое должно быть сохранено», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеообращение Владимира Путина для Генеральной Ассамблеи ООН направлено в Нью-Йорк.