Генсек ООН назвал главное достижение в истории организации
- Reuters
«Понадобились две мировых войны и ужасы холокоста, чтобы мировые лидеры смогли прийти к международному сотрудничеству и верховенству права. Это сотрудничество дало результат. Третью мировую войну, которую так многие боялись, удалось предотвратить», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что в современной истории ещё не было столь длительного периода без военной конфронтации между крупнейшими державами.
«Это главное достижение, которым могут гордиться государства-участники и которое должно быть сохранено», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеообращение Владимира Путина для Генеральной Ассамблеи ООН направлено в Нью-Йорк.