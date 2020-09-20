В Госдуме оценили заявление Биллингсли о продлении ДСНВ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что США предложили России подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

«Ситуация вообще с соглашениями по ограничению вооружений, достигнутыми в прежние периоды, складывается весьма драматично. США, как известно, разрушили почти всю систему прежних договорённостей, поэтому любая готовность выйти на соглашение, пусть и временного характера, является позитивным обстоятельством», — подчеркнул Новиков.

Депутат выразил мнение, что вне зависимости от участия или неучастия Китая «соглашение должно жить и работать».

«Известна позиция Китая, который не соглашается с включением его в соответствующие алгоритмы. США китайскую карту активно разыгрывают с той точки зрения, что без Китая такого рода соглашение на перспективу теряет смысл. Полагаю, что как сохранение прежних договорённостей, так и возможное заключение новых с участием большего круга участников, безусловно, будет способствовать достижению такого климата, который будет препятствовать развязыванию новых полномасштабных войн», — заключил парламентарий.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Биллингсли заявил, что России было предложено подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

По словам Биллингсли, будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Он также отметил, что если такое соглашение на уровне президентов будет достигнуто, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлён на срок менее пяти лет.