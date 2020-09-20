США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.

Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мяч на стороне Москвы, и ей решать, захочет ли она заключить это соглашение. Если нет, ничего страшного. Это совершенно приемлемо, и мы просто будем двигаться вперёд без него», — сказал он.

По словам спецпредставителя, если российские коллеги не смогут получить «мандат на ведение переговоров», США это «поймут, хоть это и вызовет сожаление».

«Мы собираемся провести модернизацию наших ядерных сил. Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить её без ограничений, предусматриваемых ДСНВ», — подытожил Биллингсли.

Как рассказал американский спецпредставитель, США предложили России подготовить меморандум по вооружениями, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

В случае достижения такой договорённости ДСНВ можно будет продлить на срок менее пяти лет, уточнил он.

При этом если Москва не примет такое предложение, то после возможного переизбрания американского президента Дональда Трампа цена вопроса повысится и Вашингтон выдвинет новые условия.