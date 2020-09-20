США повысят «плату за вход», если Россия не примет предложение по ДСНВ

США сделали России «хорошее предложение» по продлению ДСНВ, но если Москва не примет его, то после возможного переизбрания американского президента Дональда Трампа цена вопроса повысится и Вашингтон выдвинет новые условия.

Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Знаете, Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ. Мы сделали ей хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности и приведёт к большей прозрачности», — сказал он.

Как считает дипломат, такое предложение очень ценно в обстановке, когда Соединённые Штаты и Россия «не доверяют друг другу ни в чём».

«Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится», — подчеркнул Биллингсли.

Он уточнил, что тогда у США возникнет «ряд новых условий», на которых Белому дому придётся настаивать.

«Но пока предложение остаётся в силе в том виде, в котором мы его сделали. И если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент Путин уже неоднократно обсуждал с президентом Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение (на президентском уровне. — RT)», — добавил спецпредставитель.

Также Маршалл Биллингсли рассказал, что США предложили России подготовить меморандум по вооружениями, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

В случае достижения такой договорённости ДСНВ можно будет продлить на срок менее пяти лет, уточнил он.