В МИД Ирана назвали заявления Помпео о восстановлении санкций ложными

Короткая ссылка
Заявления США о вступлении в силу санкций ООН против Тегерана не являются достоверными. Об этом сообщили в МИД Ирана.
В МИД Ирана назвали заявления Помпео о восстановлении санкций ложными
  • РИА Новости

«США лгут, утверждая о возврате резолюции СБ ООН по санкциям против Ирана. Запрос США, которые не являются участником Совместного всеобъемлющего плана действий, о восстановлении санкций был на корню отвергнут Совбезом. Процесс восстановления санкций не начинался», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В МИД Ирана также заявили, что США представляют собой наибольшую угрозу миру и международной безопасности.

Также подчёркивается, что президенту США Дональду Трампу не следует изолировать свою страну из-за советов лиц, не разбирающихся в международной повестке.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что на угрозы США последует серьёзный ответ со стороны Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить