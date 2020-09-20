В МИД Ирана назвали заявления Помпео о восстановлении санкций ложными

Заявления США о вступлении в силу санкций ООН против Тегерана не являются достоверными. Об этом сообщили в МИД Ирана.

«США лгут, утверждая о возврате резолюции СБ ООН по санкциям против Ирана. Запрос США, которые не являются участником Совместного всеобъемлющего плана действий, о восстановлении санкций был на корню отвергнут Совбезом. Процесс восстановления санкций не начинался», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В МИД Ирана также заявили, что США представляют собой наибольшую угрозу миру и международной безопасности.

Также подчёркивается, что президенту США Дональду Трампу не следует изолировать свою страну из-за советов лиц, не разбирающихся в международной повестке.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что на угрозы США последует серьёзный ответ со стороны Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.