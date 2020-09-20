National Interest оценил возможности российского «Авангарда»

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Гиперзвуковой блок «Авангард» делает невозможным точное прогнозирование траектории полёта ракеты и использование средств защиты. Такое сочетание значительно затруднит противодействие со стороны США, но не даёт России серьёзного преимущества.
National Interest оценил возможности российского «Авангарда»
  • © РИА Новости / Минобороны РФ

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте The National Interest.

Указывается, что повышенная манёвренность «Авангарда» и его скорость могут сделать почти невозможным точное прогнозирование траектории полёта ракеты и использование средств защиты.

В статье уточняется, что «Авангард» является лишь одним из компонентов большого арсенала России, включающего 528 межконтинентальных баллистических ракет различного типа базирования.

Отмечается, что противоракетная оборона США, в свою очередь, сосредоточена только на перехвате нескольких межконтинентальных баллистических ракет, запущенных, например, с территории КНДР.

Автор статьи подчёркивает, что разработка «Авангарда» не даёт России значительного преимущества. В случае выведения из строя большей части вооружений у Соединённых Штатов всё ещё будут доступные варианты ответных действий, включающие в том числе использование ядерных подводных лодок ВМС с баллистическими ракетами.

19 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие сегодня вооружения.

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