В Британии за сутки выявили самое большое c мая число случаев COVID-19
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные британских властей.
За сутки скончались 27 человек, всего умерших — 41 759.
Как пишет РИА Новости, прирост числа заболевших в Британии второй день подряд является самым высоким показателем с 8 мая.
Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что с высокой долей вероятности в городе придётся вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса.
Как отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в стране начинается вторая волна COVID-19.