В Британии за сутки выявили самое большое c мая число случаев COVID-19

В Великобритании за сутки выявили 4422 случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заболевания достигло 390 358.

Об этом свидетельствуют данные британских властей.

За сутки скончались 27 человек, всего умерших — 41 759.

Как пишет РИА Новости, прирост числа заболевших в Британии второй день подряд является самым высоким показателем с 8 мая.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что с высокой долей вероятности в городе придётся вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Как отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в стране начинается вторая волна COVID-19.