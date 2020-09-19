В Британии за сутки выявили самое большое c мая число случаев COVID-19

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В Великобритании за сутки выявили 4422 случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заболевания достигло 390 358.
В Британии за сутки выявили самое большое c мая число случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные британских властей.

За сутки скончались 27 человек, всего умерших — 41 759.

Как пишет РИА Новости, прирост числа заболевших в Британии второй день подряд является самым высоким показателем с 8 мая.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что с высокой долей вероятности в городе придётся вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Как отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в стране начинается вторая волна COVID-19.

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