Мэр Лондона заявил о возможном введении новых ограничений из-за COVID-19

Короткая ссылка
С высокой долей вероятности в Лондоне придётся вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, заявил мэр британской столицы Садик Хан.
Мэр Лондона заявил о возможном введении новых ограничений из-за COVID-19
  • Reuters

«Все выше вероятность того, что в Лондоне скоро понадобятся дополнительные меры для замедления распространения вируса», — говорится в сообщении мэра.

По его словам, будут рассмотрены меры, которые уже были введены в других регионах страны.

Он добавил, что нельзя допустить резкого увеличения числа заболевших.

Ранее в Великобритании было выявлено 2919 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев составило 358 138.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить