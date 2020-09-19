Мэр Лондона заявил о возможном введении новых ограничений из-за COVID-19

С высокой долей вероятности в Лондоне придётся вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, заявил мэр британской столицы Садик Хан.

«Все выше вероятность того, что в Лондоне скоро понадобятся дополнительные меры для замедления распространения вируса», — говорится в сообщении мэра.

По его словам, будут рассмотрены меры, которые уже были введены в других регионах страны.

Он добавил, что нельзя допустить резкого увеличения числа заболевших.

Ранее в Великобритании было выявлено 2919 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев составило 358 138.