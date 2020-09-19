В Госдуме оценили идею политика ФРГ создать содружество с Россией

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT предложение депутата бундестага ФРГ Вальдемара Гердта создать содружество с участием России.
В Госдуме оценили идею политика ФРГ создать содружество с Россией
  • РИА Новости

«Сегодня на Западе всё больше и больше политиков понимают, что абсурдность политики в отношении России приводит к хаосу в экономике внутри самих стран (в первую очередь Евросоюза) и во всей мировой экономике... Поэтому политики сегодня говорят о том, что необходимо прекратить «войну» с Россией, экономическую и политическую, и что нужно выстраивать долгосрочные отношения, которые позволят каждой стране, каждому народу уверенно идти в будущее», — подчеркнул Водолацкий.

Депутат добавил, что политика, насаждаемая США в Европе, которая заключается в построении однополярного мира, разрушается.

«Исходя из этого, таких голосов будет всё больше и больше. Когда наступит смена элит в той же Франции, Германии, других странах, когда придут люди, которые не будут зависеть от США, а будут заботиться о своём государстве и народе, тогда эта идея начнёт набирать всё большие обороты», — заключил парламентарий.

Ранее Гердт предложил создать содружество с участием России.

Он отметил, что «надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств».

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