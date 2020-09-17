Патрушев назвал недопустимой дискредитацию Западом неугодных стран

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул недопустимость дискредитации Западом руководства неугодных стран. По его словам, об этом речь шла в ходе встречи высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности.

РИА Новости

В ходе встречи были отмечены непрекращающиеся попытки вмешательства западных стран во внутренние дела суверенных государств. «Подчёркнута недопустимость организации «цветных революций», а также кампаний по дискредитации политического руководства неугодных стран», — цитирует его ТАСС. Ранее Европейский парламент в принятой резолюции назвал координационный совет оппозиции Белоруссии «временным представителем народа» республики.