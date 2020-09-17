Патрушев назвал недопустимой дискредитацию Западом неугодных стран
- РИА Новости
В ходе встречи были отмечены непрекращающиеся попытки вмешательства западных стран во внутренние дела суверенных государств.
«Подчёркнута недопустимость организации «цветных революций», а также кампаний по дискредитации политического руководства неугодных стран», — цитирует его ТАСС.
Ранее Европейский парламент в принятой резолюции назвал координационный совет оппозиции Белоруссии «временным представителем народа» республики.