В канадском Монреале автомобиль наехал на группу пешеходов
В результате наезда автомобиля на группу пешеходов в канадском Монреале пострадали девять человек. Об этом сообщил телеканал CTV News.
- Reuters
Отмечается, что полицейские задержали 38-летнего водителя автомобиля.
Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения, их жизни ничего не угрожает.
Ранее в Новой Зеландии 40 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса с поездом.
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