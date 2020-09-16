В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом
- AFP
Об этом сообщает New Zealand Herald.
Отмечается, что авария произошла рядом с населённым пунктом Банниторп.
По имеющимся данным, ни один пострадавший ребёнок не получил серьёзных травм, однако некоторым детям, получившим лёгкие ранения, оказывают медицинскую помощь.
В настоящий момент подробности аварии выясняются.
В марте два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда и автомобиля.