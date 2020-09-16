В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом

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В Новой Зеландии 40 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса с поездом.
В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом
  • AFP

Об этом сообщает New Zealand Herald.

Отмечается, что авария произошла рядом с населённым пунктом Банниторп.

По имеющимся данным, ни один пострадавший ребёнок не получил серьёзных травм, однако некоторым детям, получившим лёгкие ранения, оказывают медицинскую помощь.

В настоящий момент подробности аварии выясняются.

В марте два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда и автомобиля.

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