Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.
«По предварительной информации, на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля Hyundai. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир погибли на месте, пассажиры 2006, 2003 и 2002 годов рождения были госпитализированы», — сказал собеседник.
Уточняется, что из-за происшествия движение поездов на участке в Киржачском районе было временно приостановлено, но к настоящему моменту оно восстановлено.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области столкнулись электричка и автобус, пострадали по меньшей мере десять человек.