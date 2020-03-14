Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом

Два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда и автомобиля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

«По предварительной информации, на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля Hyundai. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир погибли на месте, пассажиры 2006, 2003 и 2002 годов рождения были госпитализированы», — сказал собеседник.

Уточняется, что из-за происшествия движение поездов на участке в Киржачском районе было временно приостановлено, но к настоящему моменту оно восстановлено.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области столкнулись электричка и автобус, пострадали по меньшей мере десять человек.