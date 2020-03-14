Сотрудников ООН в Нью-Йорке переводят на удалённую работу
- Reuters
Об этом говорится на странице организации в Twitter.
«В соответствии с распоряжением Генерального секретаря ООН все сотрудники ООН в Нью-Йорке, работа которых не требует физического присутствия в офисе, будут работать из дома с 16 марта по 12 апреля», — говорится в заявлении.
В соответствии с распоряжением Генерального секретаря ООН, все сотрудники ООН в Нью-Йорке, работа которых не требует физического присутствия в офисе, будут работать из дома с 16 марта по 12 апреля. Через три недели будет проведена оценка мер по сокращению персонала в здании ООН pic.twitter.com/iYcuCYv7t3— ООН (@UnitedNationsRU) March 13, 2020
Ранее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.