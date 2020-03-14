Сотрудников ООН в Нью-Йорке переводят на удалённую работу

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Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке на месяц переводятся на удалённую работу.
Сотрудников ООН в Нью-Йорке переводят на удалённую работу
  • Reuters

Об этом говорится на странице организации в Twitter.

«В соответствии с распоряжением Генерального секретаря ООН все сотрудники ООН в Нью-Йорке, работа которых не требует физического присутствия в офисе, будут работать из дома с 16 марта по 12 апреля», — говорится в заявлении.

Ранее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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