Сотрудников ООН в Нью-Йорке переводят на удалённую работу

В соответствии с распоряжением Генерального секретаря ООН, все сотрудники ООН в Нью-Йорке, работа которых не требует физического присутствия в офисе, будут работать из дома с 16 марта по 12 апреля. Через три недели будет проведена оценка мер по сокращению персонала в здании ООН pic.twitter.com/iYcuCYv7t3