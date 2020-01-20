Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом в Подмосковье

Короткая ссылка
В Московской области два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде.

«Сегодня около 4:45 на пересечении 67 км железной дороги «Москва-Рязань» и 10 км автодороги «ММК-Чечевилово» по неустановленной пока причине легковой автомобиль марки Kia на переезде выехал на ж/д пути, где совершил столкновение с пассажирским электропоездом дальнего следования», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области столкнулись электричка и автобус, пострадали по меньшей мере десять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить