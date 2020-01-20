Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом в Подмосковье

В Московской области два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде.

«Сегодня около 4:45 на пересечении 67 км железной дороги «Москва-Рязань» и 10 км автодороги «ММК-Чечевилово» по неустановленной пока причине легковой автомобиль марки Kia на переезде выехал на ж/д пути, где совершил столкновение с пассажирским электропоездом дальнего следования», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области столкнулись электричка и автобус, пострадали по меньшей мере десять человек.