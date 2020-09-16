Помпео призвал Россию «уважать суверенитет Белоруссии»

Короткая ссылка
Соединённые Штаты призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с главой британского МИД Домиником Раабом.
Помпео призвал Россию «уважать суверенитет Белоруссии»
  • Reuters

«Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Белоруссии», — цитирует Помпео РИА Новости.

Госсекретарь назвал протесты в Белоруссии «вдохновляющими» и призвал Минск прекратить «жестокость».

Он также заявил, что США требуют от Белоруссии «немедленного освобождения гражданина США».

Как ранее отметил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, США играют ключевую роль в событиях, которые происходят в Белоруссии.

Нарышкин подчеркнул, что в публичном пространстве США пытаются «держаться в тени», а после начала массовых уличных выступлений американская сторона «кратно нарастила финансирование белорусских антиправительственных сил».

Также глава СВР добавил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится под «плотной опекой США», как и другие оппозиционные активисты, которых «раскручивают в качестве народных лидеров».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить