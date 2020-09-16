Помпео призвал Россию «уважать суверенитет Белоруссии»

Соединённые Штаты призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с главой британского МИД Домиником Раабом.

«Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Белоруссии», — цитирует Помпео РИА Новости.

Госсекретарь назвал протесты в Белоруссии «вдохновляющими» и призвал Минск прекратить «жестокость».

Он также заявил, что США требуют от Белоруссии «немедленного освобождения гражданина США».

Как ранее отметил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, США играют ключевую роль в событиях, которые происходят в Белоруссии.

Нарышкин подчеркнул, что в публичном пространстве США пытаются «держаться в тени», а после начала массовых уличных выступлений американская сторона «кратно нарастила финансирование белорусских антиправительственных сил».

Также глава СВР добавил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится под «плотной опекой США», как и другие оппозиционные активисты, которых «раскручивают в качестве народных лидеров».