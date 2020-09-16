В Колумбии за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
За сутки в стране после коронавируса выздоровели 1053 человека, за это же время зафиксировано 165 летальных исходов из-за вируса.
Отмечается, что всего в Колумбии выздоровели более 607 тыс. пациентов с COVID-19, а умерли 23 288.
Ранее ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.