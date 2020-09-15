В Колумбии число выявленных случаев коронавируса превысило 721 тысячу

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В Колумбии общее число инфицированных COVID-19 возросло до 721 892. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии.
В Колумбии число выявленных случаев коронавируса превысило 721 тысячу
  • © REUTERS/Luisa Gonzalez

«Число случаев с подтверждённым коронавирусом — 721 892, умерших — 23 123», — отмечается на странице ведомства в Twitter.

За сутки в стране после коронавируса выздоровели 7540 человек, за это же время зафиксировано 199 летальных исходов.

Отмечается, что всего в Колумбии после COVID-19 выздоровели 606 925 пациентов.

6 августа сообщалось, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

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