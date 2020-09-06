В Колумбии за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса

В Колумбии за сутки выявили 8394 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 возросло до 658 456.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в стране после коронавируса выздоровели 9549 человек, за это же время также зафиксировано 268 летальных исходов из-за вируса.

Отмечается, что всего в Колумбии выздоровели более 507 тыс. пациентов с COVID-19, а умерли — 21 156.

6 августа сообщалось, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.