В Колумбии за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
За сутки в стране после коронавируса выздоровели 9549 человек, за это же время также зафиксировано 268 летальных исходов из-за вируса.
Отмечается, что всего в Колумбии выздоровели более 507 тыс. пациентов с COVID-19, а умерли — 21 156.
6 августа сообщалось, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.