Гутерреш рассказал об ожиданиях от сессии ГА ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал об ожиданиях от предстоящей сессии Генассамблеи.

«Это будет ценное и важное заседание Генеральной Ассамблеи, на котором будут обсуждаться и решаться важнейшие проблемы, стоящие перед миром, от изменения климата до пандемии COVID-19», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, главная причина, по которой мероприятие проходит в полувиртуальном формате, — пандемия, затрагивающая каждую страну и регион, и она сама по себе подчёркивает потребность в коллективных решениях общих проблем.

«И я верю, что все, кто примет участие в этой сессии, будут готовы найти общие решения, в которых мы нуждаемся», — сказал Гутерреш.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, глава государства выступит по видеосвязи.

Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет представитель Турции Волкан Бозкыр.