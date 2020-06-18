Представителя Турции избрали председателем 75-й сессии ГА ООН

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Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет представитель Турции Волкан Бозкыр. Об этом сообщил председатель предыдущей сессии ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде.
Представителя Турции избрали председателем 75-й сессии ГА ООН
  • Reuters

«Его превосходительство Волкан Бозкыр от Турции, получив необходимое большинство голосов, избран председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН. Я поздравляю господина Волкана Бозкыра», — приводит РИА Новости его слова.

По данным агентства, Бозкыр работал послом в Бухаресте, а также постпредом Турции при Евросоюзе.

В марте официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик не исключил, что отмена мероприятий организации из-за коронавируса может оказать влияние на Генеральную Ассамблею ООН.

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