На Фиджи 150 дней подряд не фиксировали новых случаев коронавируса
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«Фиджи уже 150 дней не регистрирует ни одного случая заболевания COVID-19 среди населения. Это достижение, которому мы обязаны благодаря решительному реагированию на пандемию и тщательной проверке на границе», — написал Баинимарама.
Ранее сообщалось, что почти 308 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.