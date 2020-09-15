На Фиджи 150 дней подряд не фиксировали новых случаев коронавируса

В течение 150 дней подряд на территории Фиджи не был выявлен ни один новый случай коронавируса. Такую информацию опубликовал в Twitter премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама.

«Фиджи уже 150 дней не регистрирует ни одного случая заболевания COVID-19 среди населения. Это достижение, которому мы обязаны благодаря решительному реагированию на пандемию и тщательной проверке на границе», — написал Баинимарама.

Ранее сообщалось, что почти 308 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.