На Фиджи 150 дней подряд не фиксировали новых случаев коронавируса

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В течение 150 дней подряд на территории Фиджи не был выявлен ни один новый случай коронавируса. Такую информацию опубликовал в Twitter премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама.
На Фиджи 150 дней подряд не фиксировали новых случаев коронавируса
  • © CC BY-SA 4.0 / Maksym Kozlenko

«Фиджи уже 150 дней не регистрирует ни одного случая заболевания COVID-19 среди населения. Это достижение, которому мы обязаны благодаря решительному реагированию на пандемию и тщательной проверке на границе», — написал Баинимарама.

Ранее сообщалось, что почти 308 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.

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