Вирусолог прокомментировал суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.

«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что действительно началась вторая волна. Идёт прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идёт одна волна», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, наблюдается снижение летальных случаев. Одной из причин он назвал улучшение медицинской службы — диагностики и лечения.

«Но мне хотелось бы думать, что происходит адаптация вируса к человеческой популяции с его ослаблением», — добавил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что почти 308 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.

Начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.