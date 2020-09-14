Вирусолог прокомментировал суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире

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Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.
Вирусолог прокомментировал суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире
  • Reuters

«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что действительно началась вторая волна. Идёт прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идёт одна волна», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, наблюдается снижение летальных случаев. Одной из причин он назвал улучшение медицинской службы — диагностики и лечения.

«Но мне хотелось бы думать, что происходит адаптация вируса к человеческой популяции с его ослаблением», — добавил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что почти 308 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.

Начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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