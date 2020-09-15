Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в сессии ГА ООН
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«Председатель Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в серии встреч на высоком уровне по случаю 75-летия создания ООН и выступит с речью», — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, глава государства выступит по видеосвязи.
Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет представитель Турции Волкан Бозкыр.