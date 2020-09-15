Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в сессии ГА ООН

Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в серии встреч на высоком уровне по случаю 75-летия ООН, а также выступит с речью. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Председатель Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в серии встреч на высоком уровне по случаю 75-летия создания ООН и выступит с речью», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, глава государства выступит по видеосвязи.

Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет представитель Турции Волкан Бозкыр.