МИД России прокомментировал новый запрос Генпрокуратуры по Навальному

Москва настаивает на необходимости удовлетворения нового запроса Генпрокуратуры России в Германию о помощи в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса», — заявила она.

Захарова напомнила, что Россия по-прежнему не получила ответа на просьбу предоставить данные, включая результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы, запрошенные в ФРГ 27 августа Генеральной прокуратурой.

«Запрошенные пробы необходимы для завершения доследственной проверки, проводимой российскими правоохранительными органами по фактам заболевания и госпитализации А. Навального, срок которой был продлён до 20 сентября», — добавила она.

Согласно законодательству России, отмечает дипломат, проверка является непременным условием возможного возбуждения уголовного дела, поскольку следов отравления по итогам обследования пациента врачами в Омске обнаружено не было.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что направила дополнительный запрос о правовой помощи в Германию по делу Навального.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, у российской стороны пока нет законных оснований заводить уголовное дело по данному инциденту и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у ФРГ.