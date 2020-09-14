Берлускони выписали из больницы

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Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, у которого ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, выписали из миланского госпиталя San Raffaele.
Берлускони выписали из больницы
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Покинув здание госпиталя, политик поблагодарил собравшихся возле медучреждения сторонников и журналистов.

«Спасибо, что пришли. Это стало самым опасным испытанием в моей жизни», — сказал он.

Вместе с этим он поблагодарил всех, кто выразил ему свою поддержку, после того как стало известно, что у него обнаружили вирус.

2 сентября сообщалось, что Берлускони заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Россия заявила о готовности оказать помощь больному коронавирусом экс-премьеру.

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