Берлускони выписали из больницы

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, у которого ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, выписали из миланского госпиталя San Raffaele.

Об этом сообщает РИА Новости.

Покинув здание госпиталя, политик поблагодарил собравшихся возле медучреждения сторонников и журналистов.

«Спасибо, что пришли. Это стало самым опасным испытанием в моей жизни», — сказал он.

Вместе с этим он поблагодарил всех, кто выразил ему свою поддержку, после того как стало известно, что у него обнаружили вирус.

2 сентября сообщалось, что Берлускони заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Россия заявила о готовности оказать помощь больному коронавирусом экс-премьеру.