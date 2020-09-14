Берлускони выписали из больницы
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Покинув здание госпиталя, политик поблагодарил собравшихся возле медучреждения сторонников и журналистов.
«Спасибо, что пришли. Это стало самым опасным испытанием в моей жизни», — сказал он.
Вместе с этим он поблагодарил всех, кто выразил ему свою поддержку, после того как стало известно, что у него обнаружили вирус.
2 сентября сообщалось, что Берлускони заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Россия заявила о готовности оказать помощь больному коронавирусом экс-премьеру.