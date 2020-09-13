Около 30 человек погибли в результате природных пожаров в США

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На западном побережье США не менее 28 человек погибли в результате природных пожаров, передаёт телеканал CNN.
Около 30 человек погибли в результате природных пожаров в США
  • Reuters
  • © Jon Merager/Social Media

Наибольшее число жертв зафиксировано в Калифорнии, где погибли 19 человек.

В штате Вашингтон в результате природных пожаров погибли двое детей, в том числе годовалый мальчик.

В Орегоне жертвами пожаров стали восемь человек, включая одного несовершеннолетнего.

Губернатор Орегона Кейт Браун заявила, что десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ранее глава Управления по чрезвычайным ситуациям Орегона Эндрю Фелпс сказал о возможности массовой гибели людей из-за бушующих в регионе природных пожаров.

Национальный межведомственный пожарный центр США заявил, что в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне бушуют 96 крупных пожаров на площади 1,375 млн га.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввёл режим чрезвычайной ситуации в пяти округах штата.

Президент США Дональд Трамп посетит в понедельник, 14 сентября, охваченный лесными пожарами штат Калифорния. 

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