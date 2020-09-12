В американском штате прогнозируют массовую гибель людей из-за пожаров

Руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям американского штата Орегон Эндрю Фелпс заявил о возможности массовой гибели людей из-за бушующих в регионе природных пожаров.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы знаем, что имеем дело со смертями, вызванными пожарами, и готовимся к случаям массовой гибели людей, учитывая имеющуюся информацию и количество уничтоженных строений», — отметил Фелпс.

Вместе с этим он не стал называть число зафиксированных к настоящему моменту жертв природных пожаров. Однако, как указывает издание, ранее сообщалось о пяти погибших из-за возгораний в штате.

Ранее в США заявили о почти 100 крупных пожарах в трёх штатах.

7 сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввёл режим чрезвычайной ситуации в пяти округах штата из-за природных пожаров.