В США заявили о почти 100 крупных пожарах в трёх штатах
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу центра в Twitter.
«Поступила информация о 17 новых крупных пожарах, в результате чего общее число масштабных возгораний возросло до 96, выжжено более 3,4 млн акров (1,375 млн га). В результате возгораний в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне вчера выжжена площадь в десятки тысяч акров, в связи с этим был отдан приказ об эвакуации многих людей, проживающих около фронта огня», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в американском штате Калифорния уже превысила в текущем году 809 тыс. га, что стало рекордным для штата показателем.
7 сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввёл режим чрезвычайной ситуации в пяти округах штата из-за природных пожаров.