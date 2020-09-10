В США заявили о почти 100 крупных пожарах в трёх штатах

Национальный межведомственный пожарный центр США заявил, что в трёх штатах страны бушуют 96 крупных пожаров на площади в 1,375 млн гектаров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу центра в Twitter.

«Поступила информация о 17 новых крупных пожарах, в результате чего общее число масштабных возгораний возросло до 96, выжжено более 3,4 млн акров (1,375 млн га). В результате возгораний в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне вчера выжжена площадь в десятки тысяч акров, в связи с этим был отдан приказ об эвакуации многих людей, проживающих около фронта огня», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в американском штате Калифорния уже превысила в текущем году 809 тыс. га, что стало рекордным для штата показателем.

7 сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввёл режим чрезвычайной ситуации в пяти округах штата из-за природных пожаров.