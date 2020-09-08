Площадь лесных пожаров в Калифорнии побила исторический рекорд

Площадь лесных пожаров в американском штате Калифорния уже превысила в текущем году 809 тыс. гектаров, что стало рекордным для штата показателем. Об этом сообщила местная пожарная служба.

«Лесные пожары охватили в этом году более около 809,3 тыс. гектаров. Погибли восемь человек, более 3300 строений оказались разрушены», — заявили в ведомстве.

В пожарной службе также подчеркнули, что в связи с порывистыми ветрами и низкой влажностью на большей части территории Калифорнии действует предупреждение о пожароопасной погоде.

Как отмечает ABC, такие показатели являются рекордом для штата.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввёл режим чрезвычайной ситуации в пяти округах штата из-за природных пожаров.