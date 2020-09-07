Лесной пожар в Калифорнии охватил более 2,1 тысяч га площади

Лесной пожар в округе Сан-Диего штата США Калифорния распространился по площади более 2,1 тыс. га.

Об этом говорится в сообщении местной пожарной службы в Twitter.

#ValleyFire off of Japatul Road and Carveacre Road, Southeast of Alpine in San Diego County is 5,350 acres and 1% contained. Unified Command: @CALFIRESANDIEGO and @ClevelandNFpic.twitter.com/d3H4Tm1bWQ — CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 6, 2020

«Площадь пожара составляет 5350 акров», — указано в тексте.

Отмечается, что пожар локализован на 1%.

Ранее стало известно, что вблизи населённого пункта Алпайн в округе Сан-Диего в американском штате Калифорния проводится эвакуация людей из-за лесного пожара.