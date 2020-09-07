Лесной пожар в Калифорнии охватил более 2,1 тысяч га площади

Короткая ссылка
Лесной пожар в округе Сан-Диего штата США Калифорния распространился по площади более 2,1 тыс. га.

Об этом говорится в сообщении местной пожарной службы в Twitter.

«Площадь пожара составляет 5350 акров», — указано в тексте.

Отмечается, что пожар локализован на 1%.

Ранее стало известно, что вблизи населённого пункта Алпайн в округе Сан-Диего в американском штате Калифорния проводится эвакуация людей из-за лесного пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить