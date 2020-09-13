Помпео обеспокоен заходом российских кораблей в кипрские порты

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о своей обеспокоенности из-за заходов российских кораблей в порты Кипра.

«Я поднял вопрос обеспокоенности Соединённых Штатов насчёт активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь», — цитирует Помпео сайт Госдепа США.

По его словам, заходящие в кипрские порты российские суда не выполняют в Сирии гуманитарные миссии.

Он отметил, что американская сторона попросила Кипр принять её беспокойство во внимание.

Ранее Майк Помпео заявил, что напряжённость в Средиземном море, в котором Турция начала изучение залежей природных ресурсов в спорных водах, выгодна противникам.