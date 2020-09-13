Помпео оценил действия Турции в Средиземном море
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«Возросшая военная напряжённость на руку только противникам, которые хотят раскола трансатлантического единства», — цитирует Помпео сайт Госдепа США.
Он призвал страны региона решать проблемы дипломатическим и мирным путём.
Госсекретарь отметил, что США по-прежнему глубоко обеспокоены исследовательскими работами по поиску энергоресурсов, которые проводит Турция в спорных водах.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону с призывом «не связываться» с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье.