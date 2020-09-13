Помпео оценил действия Турции в Средиземном море

Напряжённость в Средиземном море, в котором Турция начала изучение залежей природных ресурсов в спорных водах, выгодно противникам, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Возросшая военная напряжённость на руку только противникам, которые хотят раскола трансатлантического единства», — цитирует Помпео сайт Госдепа США.

Он призвал страны региона решать проблемы дипломатическим и мирным путём.

Госсекретарь отметил, что США по-прежнему глубоко обеспокоены исследовательскими работами по поиску энергоресурсов, которые проводит Турция в спорных водах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону с призывом «не связываться» с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье.