Китайское СМИ рассказало о преимуществах оружия России перед США

Короткая ссылка
Китайский портал Sina опубликовал статью, в которой рассказывается о преимуществах российских военных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс». В статье говорится, что российские ракеты с дальностью полёта более 10 тыс. км «ставят Америку в безвыходное положение».
Китайское СМИ рассказало о преимуществах оружия России перед США
  • Reuters

Автор статьи пишет, что американские средства противовоздушной обороны не способны перехватить ракету «Авангард» из-за её скрытности и феноменальной скорости. 

Портал указывает, что такая ракета может «за 15 минут долететь до Вашингтона» и за это время «американцы не смогут дать отпор».

Также китайские журналисты считают, что в случае гипотетического конфликта американские прибрежные районы окажутся беззащитными перед сосредоточенной атакой ракетами «Авангард».

В статье говорится, что «Авангард» благодаря своим боевым характеристикам является «более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».

В августе Министерство обороны России сообщило, что в 2020 году четыре полка РВСН будут вооружены ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить