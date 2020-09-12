Китайское СМИ рассказало о преимуществах оружия России перед США
- Reuters
Автор статьи пишет, что американские средства противовоздушной обороны не способны перехватить ракету «Авангард» из-за её скрытности и феноменальной скорости.
Портал указывает, что такая ракета может «за 15 минут долететь до Вашингтона» и за это время «американцы не смогут дать отпор».
Также китайские журналисты считают, что в случае гипотетического конфликта американские прибрежные районы окажутся беззащитными перед сосредоточенной атакой ракетами «Авангард».
В статье говорится, что «Авангард» благодаря своим боевым характеристикам является «более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».
В августе Министерство обороны России сообщило, что в 2020 году четыре полка РВСН будут вооружены ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс».