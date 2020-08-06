Четыре полка РВСН вооружат комплексами «Авангард» и «Ярс»

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Четыре полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут вооружены в 2020 году ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс». Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Четыре полка РВСН вооружат комплексами «Авангард» и «Ярс»
  • © Минобороны РФ

«Поставка пусковых установок и обеспечивающих их систем позволит в этом году провести оснащение ракетными комплексами «Ярс» и «Авангард» четырёх ракетных полков», — цитирует Интерфакс сообщение оборонного ведомства.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что в первом полугодии 2020 года в РВСН поступило десять баллистических ракет.

В том числе два полка Барнаульского соединения РВСН получат «Ярсы» в 2020 году.

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