Четыре полка РВСН вооружат комплексами «Авангард» и «Ярс»
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«Поставка пусковых установок и обеспечивающих их систем позволит в этом году провести оснащение ракетными комплексами «Ярс» и «Авангард» четырёх ракетных полков», — цитирует Интерфакс сообщение оборонного ведомства.
Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что в первом полугодии 2020 года в РВСН поступило десять баллистических ракет.
В том числе два полка Барнаульского соединения РВСН получат «Ярсы» в 2020 году.