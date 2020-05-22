В 2020 году два полка Барнаульского соединения РВСН получат «Ярсы»
- РИА Новости
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«В этом году будут перевооружены на ракетный комплекс «Ярс» ещё два ракетных полка мобильного базирования Барнаульского соединения», — сказал он в интервью «Красной звезде».
Он отметил, что в декабре 2019 года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк в посёлке Домбаровский Оренбургской области с комплексом «Авангард».
В январе министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу поступательно перевооружать Ракетные войска стратегического назначения на комплексы «Авангард» и «Ярс», а морские ядерные силы — на новейшие стратегические подлодки класса «Борей-А».