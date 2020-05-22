В 2020 году два полка Барнаульского соединения РВСН получат «Ярсы»

В 2020 году ещё два полка Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения получат ракетные комплексы «Ярс». Об этом сообщил начальник отдела боевой подготовки РВСН полковник Виктор Фотюк.

«В этом году будут перевооружены на ракетный комплекс «Ярс» ещё два ракетных полка мобильного базирования Барнаульского соединения», — сказал он в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что в декабре 2019 года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк в посёлке Домбаровский Оренбургской области с комплексом «Авангард».

В январе министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу поступательно перевооружать Ракетные войска стратегического назначения на комплексы «Авангард» и «Ярс», а морские ядерные силы — на новейшие стратегические подлодки класса «Борей-А».