Иркутское ракетное соединение перевооружили на «Ярсы»

Иркутское ракетное соединение, самое восточное в Ракетных войсках стратегического назначения, полностью перевооружили на мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс».

«Делегация Общественного совета при Министерстве обороны России совершила рабочую поездку в самое восточное соединение РВСН — Иркутскую ракетную дивизию. Данное соединение полностью перевооружено на мобильный ракетный комплекс «Ярс», — цитирует релиз Минобороны РИА Новости.

В августе Министерство обороны сообщило, что в 2020 году четыре полка РВСН будут вооружены ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс».

Как заявил в феврале российский президент Владимир Путин, Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

«Ярс» (РС-24) — это твёрдотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.