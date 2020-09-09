Иркутское ракетное соединение перевооружили на «Ярсы»

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Иркутское ракетное соединение, самое восточное в Ракетных войсках стратегического назначения, полностью перевооружили на мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс».
Иркутское ракетное соединение перевооружили на «Ярсы»
  • РИА Новости

«Делегация Общественного совета при Министерстве обороны России совершила рабочую поездку в самое восточное соединение РВСН — Иркутскую ракетную дивизию. Данное соединение полностью перевооружено на мобильный ракетный комплекс «Ярс», — цитирует релиз Минобороны РИА Новости.

В августе Министерство обороны сообщило, что в 2020 году четыре полка РВСН будут вооружены ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс».

Как заявил в феврале российский президент Владимир Путин, Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

«Ярс» (РС-24) — это твёрдотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

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