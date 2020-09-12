МИД Ирана оценил нормализацию отношений между Бахрейном и Израилем
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Об этом говорится на сайте иранского ведомства.
Отмечается, что МИД Ирана решительно осуждает установление дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем и считает это «постыдным актом, который приносит в жертву дело Палестины и нескольких десятилетий борьбы и страданий палестинского народа».
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения.
Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал договорённость об установлении дипломатических отношений с Бахрейном.