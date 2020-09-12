МИД Ирана оценил нормализацию отношений между Бахрейном и Израилем

Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало нормализацию отношений между Бахрейном и Израилем.

Об этом говорится на сайте иранского ведомства.

Отмечается, что МИД Ирана решительно осуждает установление дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем и считает это «постыдным актом, который приносит в жертву дело Палестины и нескольких десятилетий борьбы и страданий палестинского народа».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал договорённость об установлении дипломатических отношений с Бахрейном.