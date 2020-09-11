Чехия призвала избежать в Белоруссии «украинского сценария»

Чешский премьер Андрей Бабиш призвал избегать повторения «украинского сценария» в Белоруссии, по его словам, белорусы должны принять решение о будущем страны.

Об этом он заявил после встречи глав правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия).

«Мы должны избегать украинского сценария. Белорусы должны принять решение о будущем своей страны», — цитирует Бабиша РИА Новости.

Как подчеркнул премьер, белорусы должны сами провести «свободные выборы».

«Мы не можем ничего навязывать белорусам, мы говорим только о том, что они имеют право на свободный выбор», — добавил политик.

2 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что украинского сценария «цветной революции» в республике удалось избежать.

Также против повторения украинского сценария событий в Белоруссии выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель тоже заявил, что «никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину».