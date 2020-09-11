Помпео ожидает, что межафганские переговоры будут напряжёнными

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Межафганские переговоры, скорее всего, будут напряжёнными, считает американский госсекретарь Майк Помпео. Он подчеркнул, что при этом диалог является единственным способом прекратить многолетний конфликт в стране.
Помпео ожидает, что межафганские переговоры будут напряжёнными
  • Reuters

Об этом Помпео сказал во время поездки в Катар, где 12 сентября должны начаться соответствующие переговоры.

«В субботу утром, впервые за почти два десятилетия, афганцы усядутся за стол и будут готовы к напряжённым обсуждениям того, как достичь прогресса в снижении насилия и как дать афганскому народу то, чего он просит», — цитирует его Associated Press.

Ранее в МИД Катара заявили, что межафганские мирные переговоры начнутся в Дохе 12 сентября. США приветствуют начало переговоров и готовы оказать поддержку при необходимости.

На начало переговоров в Доху направился Майк Помпео.

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