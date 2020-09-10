В США приветствуют начало межафганских переговоров

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США приветствуют начало межафганских переговоров и готовы оказать поддержку при необходимости, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
В США приветствуют начало межафганских переговоров
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«США приветствуют объявление о том, что межафганские переговоры начнутся 12 сентября», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Отмечается, что начало переговоров представляет историческую возможность для Афганистана покончить с войнами.

«Я призываю переговорщиков продемонстрировать прагматизм, сдержанность и гибкость», — заявил Помпео.

Ранее стало известно, что межафганские мирные переговоры начнутся в Дохе 12 сентября.

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