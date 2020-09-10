Межафганские мирные переговоры начнутся в Дохе 12 сентября. Об этом сообщили в МИД Катара.

«Катар рад объявить, что межафганские мирные переговоры начнутся в столице Катара Дохе в субботу, 12 сентября. Эти жизненно важные прямые переговоры между различными афганскими сторонами представляют собой шаг вперёд навстречу долговременному миру в Афганистане», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

5 сентября стало известно, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Катар, где обсудит вопросы начала межафганских переговоров.