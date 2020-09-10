Межафганские мирные переговоры начнутся в Дохе 12 сентября

Короткая ссылка
Межафганские мирные переговоры начнутся в Дохе 12 сентября. Об этом сообщили в МИД Катара.
Межафганские мирные переговоры начнутся в Дохе 12 сентября
  • Reuters

«Катар рад объявить, что межафганские мирные переговоры начнутся в столице Катара Дохе в субботу, 12 сентября. Эти жизненно важные прямые переговоры между различными афганскими сторонами представляют собой шаг вперёд навстречу долговременному миру в Афганистане», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

5 сентября стало известно, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Катар, где обсудит вопросы начала межафганских переговоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить