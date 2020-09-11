В СФ назвали домыслами заявления об угрозе новой «Российской империи»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление профессора Академии военного искусства в Варшаве Петра Грохмальского о том, что в случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи».

«У них тема одна и та же... Эта элита (польская. — RT) настроена не на восстановление добрососедских отношений со всеми своими соседями, а эта элита выбрала Россию в качестве врага, вся её риторика в отношении России сводится к критике, к обвинениям в каких-то «имперских» замыслах», — заявил Цеков.

По словам сенатора, Россия выстраивает отношения с Белоруссией, потому что народы двух стран фактически являются одним.

«Эти домыслы, эти высказывания — они не от глубокого понимания тех процессов, которые происходят на постсоветском пространстве и вообще в Европе», — заключил он.

Ранее Грохмальский заявил, что в случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи».

По его словам, текущая «российская стратегия» в отношении Белоруссии характеризуется «попытками овладеть культурой и цивилизацией» и «создать в рамках Союзного государства российскую республику».