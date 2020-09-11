Главы МИД Индии и Китая договорились избегать эскалации на границе
- Reuters
«Министры считают, что нынешняя ситуация в приграничном районе не соответствует интересам двух сторон, пограничные войска двух стран должны продолжать диалог, как можно скорее отойти от линии соприкосновения, соблюдать необходимую дистанцию», — говорится в совместном заявлении.
Главы МИД КНР и Индии также заявили о необходимости деэскалации ситуации и предотвращении конфликтов.
Стороны договорились поддерживать консультации по данному вопросу.
Ранее Китай обвинил Индию в провокационных действиях на границе.