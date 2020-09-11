Главы МИД Индии и Китая договорились избегать эскалации на границе

Короткая ссылка
Главы МИД Индии и Китая Ван И и Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи в Москве договорились продолжать диалог и избегать эскалации на границе. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.
Главы МИД Индии и Китая договорились избегать эскалации на границе
  • Reuters

«Министры считают, что нынешняя ситуация в приграничном районе не соответствует интересам двух сторон, пограничные войска двух стран должны продолжать диалог, как можно скорее отойти от линии соприкосновения, соблюдать необходимую дистанцию», — говорится в совместном заявлении.

Главы МИД КНР и Индии также заявили о необходимости деэскалации ситуации и предотвращении конфликтов.

Стороны договорились поддерживать консультации по данному вопросу.

Ранее Китай обвинил Индию в провокационных действиях на границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить