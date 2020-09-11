Адвокат сообщил о планируемом переводе Ярошенко в частную тюрьму США

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Осуждённого в США россиянина Константина Ярошенко планируют перевести в частную тюрьму. Защита направила прошение в региональное отделение Бюро тюрем об отмене данного решения, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.
Адвокат сообщил о планируемом переводе Ярошенко в частную тюрьму США
  • РИА Новости

«Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму... Он не хотел бы, чтобы его перевели», — цитирует представителя защиты РИА Новости.

Он пояснил, что место и срок перевода пока неизвестно.

«Я направил письмо в региональное отделение Бюро тюрем США в Филадельфии с просьбой отменить перевод Ярошенко в частную тюрьму. Мы считаем, что в нынешней тюрьме Данбери он будет получать более качественные медицинские услуги», — отметил адвокат Ярошенко.

По его словам, его подзащитного поместили на карантин на прошлой неделе.

В июне Тарасов заявил о намерении включить Ярошенко в групповой иск американских правозащитных организаций к администрации тюрьмы Данбери.

Посольство России в Вашингтоне также направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь Ярошенко.

Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии в ходе операции американских спецслужб и вывезен в США.

До этого Ярошенко никогда не был в Соединённых Штатах и не совершал преступлений где-либо ещё. Американский суд приговорил лётчика к 20-летнему тюремному заключению по делу о контрабанде наркотиков.

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