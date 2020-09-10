Вучич рассказал об извинении от Путина за пост Захаровой

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Сербский президент Александр Вучич заявил, что относится к ситуации с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой как к «проходному и неважному» инциденту, но тем не менее российская сторона принесла извинения. Об этом он сказал в эфире национального телевидения.
Вучич рассказал об извинении от Путина за пост Захаровой
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По словам Вучича, он провёл «отличный телефонный разговор» с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и, как воспитанный человек, никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения, и это для меня проходной и неважный инцидент», — цитирует сербского лидера РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что российский президент извинился перед сербским коллегой.

Ранее сербская делегация во главе с Вучичем прибыла в США. В СМИ распространилась фотография, на которой сербский президент сидит на стуле напротив стола американского президента Дональда Трампа.

В своём Facebook Захарова прокомментировала фотографию, приложив кадр из фильма «Основной инстинкт». В Сербии осудили публикацию.

Позднее Захарова принесла извинения, подчеркнув, что её пост был неверно истолкован.

В МИД Сербии заявили, что ситуация исчерпана.

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